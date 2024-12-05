Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ателтик Б — Реал Мадрид, результат матча 5 декабря 2024, счёт 2:1, Ла Лига 2024-2025

«Атлетик» Бильбао обыграл «Реал» Мадрид в 19-м туре Ла Лиги, Мбаппе не забил с пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Атлетик» Бильбао.

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

В первом тайме команды не смогли отличиться. Счёт в матче открыл на 53-й минуте нападающий «Атлетик» Бильбао Алекс Беренгер. На 69-й минуте Киллиан Мбаппе не реализовал пенальти. На 79-й Джуд Беллингем сравнял счёт. На 80-й минуте «Атлетик» снова вышел вперёд, отличился Горка Гурусета.

«Атлетик» Бильбао набрал 29 очков в 16 матчах и расположился на четвёртой строчке. Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 33 очками.

Материалы по теме
Дрогба — о Мбаппе: он переживает трудный период, у него нелёгкая адаптация в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android