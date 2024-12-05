«Атлетик» Бильбао обыграл «Реал» Мадрид в 19-м туре Ла Лиги, Мбаппе не забил с пенальти

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Атлетик» Бильбао.

В первом тайме команды не смогли отличиться. Счёт в матче открыл на 53-й минуте нападающий «Атлетик» Бильбао Алекс Беренгер. На 69-й минуте Киллиан Мбаппе не реализовал пенальти. На 79-й Джуд Беллингем сравнял счёт. На 80-й минуте «Атлетик» снова вышел вперёд, отличился Горка Гурусета.

«Атлетик» Бильбао набрал 29 очков в 16 матчах и расположился на четвёртой строчке. Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 33 очками.