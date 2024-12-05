«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Салиба удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 23:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 73-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба удвоил преимущество своей команды.

На данный момент лондонский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 13 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 19 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», имеющий в своём активе 35 очков.