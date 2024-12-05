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Арсенал — Манчестер Юнайтед, результат матча 5 декабря 2024, счёт 2:0, АПЛ

«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
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Завершился матч 14-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой «канониров» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

На 54-й минуте счёт в матче открыл нидерландский защитник хозяев Юрриен Тимбер, забивший с передачи Деклана Райса. На 73-й минуте француз Вильям Салиба упрочил преимущество «Арсенала». Голевая передача на счету Томаса Парти.

На данный момент лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона 2024/2025. Команда набрала 28 очков за 14 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 19 очков. На первом месте по-прежнему «Ливерпуль», который заработал 35 очков.

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