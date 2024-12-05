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Результаты матчей Кубка Италии 4 декабря: Фиорентина неожиданно уступила Эмполи в серии пенальти и вылетела из турнира

Результаты матчей Кубка Италии 4 декабря
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Вчера, 4 декабря, на стадии 1/8 финала Кубка Италии был сыгран один матч. Представляем вашему вниманию результаты этой встречи, прошедшей в указанный день.

Календарь Кубка Италии
Турнирная сетка Кубка Италии

Результаты матчей Кубка Италии 4 декабря

  • «Фиорентина» — «Эмполи» — 2:2 (3:4 пен.).

Действующим обладателем трофея Кубка Италии является туринский «Ювентус». В финале минувшего розыгрыша «старая синьора» победила «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Душан Влахович.

Сегодня, 5 декабря, на стадии 1/8 финала этого соревнования состоится один матч. «Лацио» сыграет с «Наполи». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 2
3 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Эконг – 4'     1:1 Кин – 59'     2:1 Соттиль – 70'     2:2 Эспозито – 75'    
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