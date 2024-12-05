Вчера, 4 декабря, на стадии 1/8 финала Кубка Италии был сыгран один матч. Представляем вашему вниманию результаты этой встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матчей Кубка Италии 4 декабря

«Фиорентина» — «Эмполи» — 2:2 (3:4 пен.).

Действующим обладателем трофея Кубка Италии является туринский «Ювентус». В финале минувшего розыгрыша «старая синьора» победила «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Душан Влахович.

Сегодня, 5 декабря, на стадии 1/8 финала этого соревнования состоится один матч. «Лацио» сыграет с «Наполи». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Необычные названия футбольных клубов: