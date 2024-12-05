Ван дер Варт поделился шуткой о трудолюбии Криштиану Роналду

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт высказался о характере известного португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я всегда говорил в шутку: Роналду — единственный игрок, которого я никогда не видел голым! (смеётся) Всё дело в том, что он был первым на тренировочном поле и последним уходил с него! Прежде всего, тело Криштиану: «Вау!» Машина. Он немного опередил своё время, игроки сейчас такие же. Но работа Криша в тренажёрном зале, еда, сон — для него это было важнее, чем интенсивные тренировки» — приводит слова ван дер Варта talkSPORT.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Роналду подписывает футболки для тренера соперника: