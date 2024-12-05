Анчелотти высказался о Мбаппе, который не реализовал два пенальти подряд

Главный тренер «Реала» Карло Анчелоти прокомментировал незабитый пенальти нападающего Килиана Мбаппе в матче перенесённого 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:2).

«Я с ним не разговаривал. Это был равный матч, для меня это была ничья. Нас наказали за такие детали, как пенальти. Я не оцениваю игрока по пенальти. Мбаппе сейчас не на своём лучшем уровне, ему нужно время. Он может играть лучше, это очевидно», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее Мбаппе не смог реализовать пенальти в матче с «Ливерпулем» (0:2) в Лиге чемпионов.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка, при этом у каталонского клуба есть игра в запасе.

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