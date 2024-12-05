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В среду, 4 декабря, прошли матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 декабря:

«Астон Вилла» — «Брентфорд» — 3:1;

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

«Саутгемптон» — «Челси» — 1:5;

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 3:0.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:3;

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 4:0.

Отметим, что Рубен Аморим потерпел первое поражение во главе «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 35 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Челси», заработавший 28 очков. Третье место с 28 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Ипсвич Таун» (9) и «Вулверхэмптон» (9).

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