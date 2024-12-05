Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 декабря: Арсенал обыграл Манчестер Юнайтед, голевая феерия Ливерпуля и Ньюкасла

Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 4 декабря, прошли матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 декабря:

  • «Астон Вилла» — «Брентфорд» — 3:1;
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0.
  • «Саутгемптон» — «Челси» — 1:5;
  • «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 3:0.
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:3;
  • «Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 4:0.

Отметим, что Рубен Аморим потерпел первое поражение во главе «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 35 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Челси», заработавший 28 очков. Третье место с 28 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Ипсвич Таун» (9) и «Вулверхэмптон» (9).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Роджерс – 21'     2:0 Уоткинс – 28'     3:0 Кэш – 34'     3:1 Дамсгор – 54'    
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Дисаси – 7'     1:1 Арибо – 11'     1:2 Нкунку – 17'     1:3 Мадуэке – 34'     1:4 Палмер – 76'     1:5 Санчо – 87'    
Удаления: Стивенс – 39' / нет
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Б. Силва – 8'     2:0 Де Брёйне – 31'     3:0 Доку – 57'    
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Исак – 35'     1:1 Джонс – 50'     2:1 Гордон – 62'     2:2 Салах – 68'     2:3 Салах – 83'     3:3 Шер – 90'    
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Янг – 10'     2:0 Мангала – 33'     3:0 Доусон – 49'     4:0 Доусон – 72'    
Материалы по теме
«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android