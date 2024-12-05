Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 декабря
Поделиться
В среду, 4 декабря, прошли матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 декабря:
- «Астон Вилла» — «Брентфорд» — 3:1;
- «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0.
- «Саутгемптон» — «Челси» — 1:5;
- «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 3:0.
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:3;
- «Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 4:0.
Отметим, что Рубен Аморим потерпел первое поражение во главе «Манчестер Юнайтед».
Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 35 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Челси», заработавший 28 очков. Третье место с 28 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Ипсвич Таун» (9) и «Вулверхэмптон» (9).
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Роджерс – 21' 2:0 Уоткинс – 28' 3:0 Кэш – 34' 3:1 Дамсгор – 54'
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54' 2:0 Салиба – 73'
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Дисаси – 7' 1:1 Арибо – 11' 1:2 Нкунку – 17' 1:3 Мадуэке – 34' 1:4 Палмер – 76' 1:5 Санчо – 87'
Удаления: Стивенс – 39' / нет
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Б. Силва – 8' 2:0 Де Брёйне – 31' 3:0 Доку – 57'
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Исак – 35' 1:1 Джонс – 50' 2:1 Гордон – 62' 2:2 Салах – 68' 2:3 Салах – 83' 3:3 Шер – 90'
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Янг – 10' 2:0 Мангала – 33' 3:0 Доусон – 49' 4:0 Доусон – 72'
Материалы по теме
Самые скандальные футболисты в истории:
Комментарии
- 5 декабря 2024
-
02:30
-
02:22
-
02:20
-
02:01
-
01:58
-
01:52
-
01:45
-
01:26
-
01:07
-
00:56
-
00:46
-
00:36
-
00:27
-
00:27
-
00:26
-
00:26
-
00:24
-
00:00
- 4 декабря 2024
-
23:58
-
23:45
-
23:20
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
22:44
-
22:41
-
22:14
-
22:09
-
22:02
-
21:53
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:41
-
21:33