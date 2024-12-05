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Мбаппе взял на себя ответственность за поражение «Реала» в матче с «Атлетиком»

Мбаппе взял на себя ответственность за поражение «Реала» в матче с «Атлетиком»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:2).

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

«Плохой результат. Большая ошибка в матче, где важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это. Сложный момент, но это лучшее время, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я есть», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X.

Мбаппе не реализовал свой второй подряд 11-метровый удар. Ранее он не забил с пенальти в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка.

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