Ван дер Варт назвал Криштиану Роналду эгоистом, сравнив его с Рудом ван Нистелроем

Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об эгоизме португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сравнив его с другим известным экс-нападающим Рудом ван Нистелроем.

«Роналду был невероятно эгоистичным. Если мы выигрывали со счетом 6:0, а он не забивал, он был недоволен. Если бы мы проиграли, а он забил дважды, то всё в целом в порядке! Дело в том, что Роналду просто нужно забивать. То же самое было и с Рудом ван Нистелроем. Я много с ним общался. Он всегда говорил: «Мне нужны мои голы! Мне нужны мои голы!» — приводит слова ван дер Варта talkSPORT.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах. На счету португальца15 голов и три результативные передачи.

Материалы по теме Ван дер Варт поделился шуткой о трудолюбии Криштиану Роналду

Роналду в отпуске играет с детьми: