Мохамед Салах установил рекорд АПЛ всех времён

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и отдал результативную передачу в большем количестве игр английской Премьер-лиги, чем любой другой игрок в истории турнира. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, у Салаха уже 37 матчей, в которых он совершил два и более результативных действия (минимум 1 гол и 1 ассист). Ранее рекорд по этому показателю принадлежал экс-форварду «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни. Примечательно то, что Салах сыграл на 214 игр меньше, чем англичанин.

Напомним, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ со счётом 3:3. Салах оформил в этой встрече дубль и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне Салах провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт египтянина с клубом истекает летом 2025 года.

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