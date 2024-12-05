Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Германии 4 декабря

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Германии 4 декабря
Комментарии

Завершились матчи 1/8 финала Кубка Германии. Сегодня, 4 декабря, состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр в этот день.

Кубок Германии, 1/8 финала. Результаты матчей 4 декабря.

«Кёльн» — «Герта» — 2:1;
«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 3:0;
«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Франкфурт — 3:0;
«Карлсруэ» — «Аугсбург» — 2:2 (4:5).

Таким образом, в четвертьфинал Кубка прошли: «Кёльн», «Вольфсбург», «РБ Лейпциг» и «Аугсбург».
Действующим победителем Кубка Германии является «Байер», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.

Материалы по теме
«РБ Лейпциг» выиграл у «Айнтрахта» Ф в 1/8 финала Кубка Германии
Календарь Кубка Германии
Турнирная таблица Кубка Германии

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android