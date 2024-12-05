Результаты матчей 1/8 финала Кубка Германии 4 декабря

Завершились матчи 1/8 финала Кубка Германии. Сегодня, 4 декабря, состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех игр в этот день.

Кубок Германии, 1/8 финала. Результаты матчей 4 декабря.

«Кёльн» — «Герта» — 2:1;

«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 3:0;

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Франкфурт — 3:0;

«Карлсруэ» — «Аугсбург» — 2:2 (4:5).

Таким образом, в четвертьфинал Кубка прошли: «Кёльн», «Вольфсбург», «РБ Лейпциг» и «Аугсбург».

Действующим победителем Кубка Германии является «Байер», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.

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