Гвардиола отреагировал на прерванную серию «Манчестер Сити» из семи матчей без побед

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.

«Мы победили. Это главное. Сегодня хороший день. Нам нужна была эта победа. Клубу, игрокам – всем нужна. Не знаю, станет ли этот матч поворотным для «Сити». Это всего лишь одна победа», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» проиграли шесть из семи последних матчей во всех турнирах и один матч завершился ничейным результатом.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Гвардиолы набрала 26 очков за 14 матчей.

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