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Гвардиола отреагировал на прерванную серию «Манчестер Сити» из семи матчей без побед

Гвардиола отреагировал на прерванную серию «Манчестер Сити» из семи матчей без побед
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Б. Силва – 8'     2:0 Де Брёйне – 31'     3:0 Доку – 57'    

«Мы победили. Это главное. Сегодня хороший день. Нам нужна была эта победа. Клубу, игрокам – всем нужна. Не знаю, станет ли этот матч поворотным для «Сити». Это всего лишь одна победа», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» проиграли шесть из семи последних матчей во всех турнирах и один матч завершился ничейным результатом.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Гвардиолы набрала 26 очков за 14 матчей.

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