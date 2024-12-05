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Аморим прокомментировал первое поражение на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Аморим прокомментировал первое поражение на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении команды в матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

«Тяжелая игра. Мы пытались играть в свой футбол, особенно в первом тайме. Нам нужно больше тренировок. Стандарты меняют всё, меняют ход игры. Для них это было действительно тяжело. Мы старались, но у нас было два стандарта, и мы не забили. Они забили.

Мы должны понимать, что у них за плечами годы работы над стандартами. Даже когда ты здесь долго, видно, как их стандарты могут всё изменить. Мы пытались защищаться, имея только два дня на подготовку», — приводит слова Аморима Goal.

Для Аморим это поражение стало первым на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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