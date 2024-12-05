Анчелотти высказался о поражении «Реала» в матче с «Атлетиком» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении команды в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

«Атлетик» — очень опасная команда на своём поле. Думаю, в первой половине мы хорошо сыграли в обороне, но могли лучше работать с мячом. Во второй половине мы сыграли лучше, у нас были моменты… Когда «Атлетик» вышел вперёд, мы начали играть с большей интенсивностью. Это было не поздно, мы сравняли счёт на 78-й минуте, и можно было подумать о том, чтобы контролировать игру.

В общем, мы продолжаем бороться. Мы в игре и должны сосредоточиться на матче в субботу», — приводит слова Анчелотти AS.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка.

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