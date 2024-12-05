Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» — единственная команда, которая в 2024 году обыграла и «Реал», и «Барселону»

«Атлетик» — единственная команда, которая в 2024 году обыграла и «Реал», и «Барселону»
Комментарии

«Атлетик» Бильбао обыграл мадридский «Реал» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой бискайцев со счётом 2:1. Таким образом, «Атлетик» стал первой командой в 2024 году, которая смогла победить и «Реал», и «Барселону», сообщает OptaJose.

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

Напомним, «Атлетик» обыграл «Барселону» в матче 1/4 финала Кубка Испании в дополнительное время со счётом 4:2. По итогам турнира баскская команда стала обладателем трофея.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками. «Атлетик» Бильбао набрал 29 очков в 16 матчах и расположился на четвёртой строчке.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямаль – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    
Материалы по теме
«Атлетик» — «Реал». «Барселона» может спать спокойно
«Атлетик» — «Реал». «Барселона» может спать спокойно

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android