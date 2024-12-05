«Атлетик» — единственная команда, которая в 2024 году обыграла и «Реал», и «Барселону»
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«Атлетик» Бильбао обыграл мадридский «Реал» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой бискайцев со счётом 2:1. Таким образом, «Атлетик» стал первой командой в 2024 году, которая смогла победить и «Реал», и «Барселону», сообщает OptaJose.
Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53' 1:1 Беллингем – 78' 2:1 Гурусета – 80'
Напомним, «Атлетик» обыграл «Барселону» в матче 1/4 финала Кубка Испании в дополнительное время со счётом 4:2. По итогам турнира баскская команда стала обладателем трофея.
Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками. «Атлетик» Бильбао набрал 29 очков в 16 матчах и расположился на четвёртой строчке.
Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1' 1:1 Левандовски – 26' 1:2 Ямаль – 32' 2:2 Сансет – 49' 3:2 Уильямс – 105+2' 4:2 Уильямс – 120+1'
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