«Атлетик» — единственная команда, которая в 2024 году обыграла и «Реал», и «Барселону»

«Атлетик» Бильбао обыграл мадридский «Реал» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой бискайцев со счётом 2:1. Таким образом, «Атлетик» стал первой командой в 2024 году, которая смогла победить и «Реал», и «Барселону», сообщает OptaJose.

Напомним, «Атлетик» обыграл «Барселону» в матче 1/4 финала Кубка Испании в дополнительное время со счётом 4:2. По итогам турнира баскская команда стала обладателем трофея.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками. «Атлетик» Бильбао набрал 29 очков в 16 матчах и расположился на четвёртой строчке.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: