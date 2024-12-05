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Анчелотти — о неудачах «Реала»: два последних поражения пришлись на очень непростых полях

Анчелотти — о неудачах «Реала»: два последних поражения пришлись на очень непростых полях
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о неудачных результатах «сливочных» в последних матчах после поражения в перенесённой игре 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:2).

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

«Странно иметь пять поражений во всех соревнованиях за короткое время. Нам следует совершенствоваться… В последних играх мы улучшились в некоторых аспектах, но мы всё ещё не так сильны, как в прошлом году. Два последних поражения пришлись на очень непростых полях. Теперь понемногу будем восстанавливать игроков и повышать свой уровень», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, у мадридской команды пять поражений в 11 последних играх во всех турнирах. До этого у «Реала» было четыре поражения в предыдущих 73 матчах.

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