Анчелотти — о неудачах «Реала»: два последних поражения пришлись на очень непростых полях

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о неудачных результатах «сливочных» в последних матчах после поражения в перенесённой игре 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:2).

«Странно иметь пять поражений во всех соревнованиях за короткое время. Нам следует совершенствоваться… В последних играх мы улучшились в некоторых аспектах, но мы всё ещё не так сильны, как в прошлом году. Два последних поражения пришлись на очень непростых полях. Теперь понемногу будем восстанавливать игроков и повышать свой уровень», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, у мадридской команды пять поражений в 11 последних играх во всех турнирах. До этого у «Реала» было четыре поражения в предыдущих 73 матчах.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: