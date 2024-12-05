Тренер «Интер Майами» Маскерано: сказал Месси, что не буду делать вид, будто мы не друзья

Новый главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал, что сказал аргентинскому нападающему Лионелю Месси после прихода в клуб.

«Я сказал им, что не собираюсь заходить в раздевалку и делать вид, будто мы не друзья. Я сказал Масу, Лионелю и другим ребятам, что не собираюсь рисковать отношениями, которые строил с ними годами, ради работы. Я не такой человек. Жизнь продолжается за пределами футбола», — приводит слова Маскерано Goal.

Напомним, Маскерано ранее в качестве футболиста выступал с Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в «Барселоне».

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