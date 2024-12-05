Результаты матчей Кубка Испании 4 декабря

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4 декабря прошли матчи 2-го тура Кубка Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Испании, результаты матчей 4 декабря.

«Культураль Леонеса» – «Альмерия» — 1:2

«Оуренсе» – «Депортиво» — 1:0

«Кадис» – «Эльденсе» — 0:1

«Расинг» – «Спортинг Хихон» — 1:0

«Эстепона» – «Леганес» — 2:2 (4:5)

«Самора» – «Тенерифе» — 0:0 (1:3)

«Понтеведра» – «Вильярреал» — 1:0

«Эхеа» – «Валенсия» — 1:3

«УД Логроньес» – «Жирона» — 0:0 (4:3).

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик», который в финальном матче прошлого года обыграл «Мальорку».

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