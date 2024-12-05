Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Кубка Испании 4 декабря

Результаты матчей Кубка Испании 4 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

4 декабря прошли матчи 2-го тура Кубка Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Испании, результаты матчей 4 декабря.

«Культураль Леонеса» – «Альмерия» — 1:2
«Оуренсе» – «Депортиво» — 1:0
«Кадис» – «Эльденсе» — 0:1
«Расинг» – «Спортинг Хихон» — 1:0
«Эстепона» – «Леганес» — 2:2 (4:5)
«Самора» – «Тенерифе» — 0:0 (1:3)
«Понтеведра» – «Вильярреал» — 1:0
«Эхеа» – «Валенсия» — 1:3
«УД Логроньес» – «Жирона» — 0:0 (4:3).

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик», который в финальном матче прошлого года обыграл «Мальорку».

Материалы по теме
Кто хоронил интригу в чемпионской гонке Испании? «Реал» на классе показал — рано
Кто хоронил интригу в чемпионской гонке Испании? «Реал» на классе показал — рано
Календарь Кубка Испании
Турнирная таблица Кубка Испании

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android