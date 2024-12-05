Результаты матчей Кубка Испании 4 декабря

4 декабря прошли матчи 2-го тура Кубка Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Кубок Испании, результаты матчей 4 декабря.
«Культураль Леонеса» – «Альмерия» — 1:2
«Оуренсе» – «Депортиво» — 1:0
«Кадис» – «Эльденсе» — 0:1
«Расинг» – «Спортинг Хихон» — 1:0
«Эстепона» – «Леганес» — 2:2 (4:5)
«Самора» – «Тенерифе» — 0:0 (1:3)
«Понтеведра» – «Вильярреал» — 1:0
«Эхеа» – «Валенсия» — 1:3
«УД Логроньес» – «Жирона» — 0:0 (4:3).
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик», который в финальном матче прошлого года обыграл «Мальорку».
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