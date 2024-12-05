«Должны быть в тройке». Талалаев остался недоволен игрой ЦСКА в текущем сезоне

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре ЦСКА в сезоне-2024/2025.

«Меня удивляет качество игры ЦСКА. Все нахваливали, нахваливали, но вот мы видим, что происходит. По составу они должны быть в тройке», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА не сумел обыграть казанский «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 2:2. На данный момент армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. Следующий матч красно-синие сыграют в гостях с «Факелом» 8 декабря.

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