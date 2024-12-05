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Тренер «Арсенала» Артета установил клубный рекорд после победы в матче с «МЮ»

Тренер «Арсенала» Артета установил клубный рекорд после победы в матче с «МЮ»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета установил клубное достижения после уверенной победы в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

Как сообщает Squawka, испанский специалист стал первым в истории тренером «Арсенала», выигравшим четыре подряд матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, Артета имеет наивысший процент побед (70%) в противостоянии с «красными дьяволами» в АПЛ среди всех тренеров с пятью и более играми с «Манчестер Юнайтед». На счету подопечных Артеты семь выигрышей в десяти играх.

На данный момент «Арсенал» с 28 очками после 14 игр занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона 2024/2025. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 19 очков.

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