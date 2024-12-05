Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Атлетика» прокомментировал отражённый пенальти от Мбаппе в матче с «Реалом»

Вратарь «Атлетика» прокомментировал отражённый пенальти от Мбаппе в матче с «Реалом»
Комментарии

Голкипер «Атлетика» из Бильбао Хулен Ахирресабала высказался об отбитом пенальти от французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой бискайцев со счётом 2:1.

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

«Знал, что Мбаппе не забил прошлый пенальти, и, я подумал, что в этот раз он решит исполнить такой же удар. Так и произошло», — приводит слова Ахирресабалы Relevo.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками. «Атлетик» Бильбао набрал 29 очков в 16 матчах и расположился на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Анчелотти — о неудачах «Реала»: два последних поражения пришлись на очень непростых полях

«Атлетик» отметил победу в Кубке Испании речной прогулкой:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android