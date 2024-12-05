Вратарь «Атлетика» прокомментировал отражённый пенальти от Мбаппе в матче с «Реалом»
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Голкипер «Атлетика» из Бильбао Хулен Ахирресабала высказался об отбитом пенальти от французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой бискайцев со счётом 2:1.
Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53' 1:1 Беллингем – 78' 2:1 Гурусета – 80'
«Знал, что Мбаппе не забил прошлый пенальти, и, я подумал, что в этот раз он решит исполнить такой же удар. Так и произошло», — приводит слова Ахирресабалы Relevo.
Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками. «Атлетик» Бильбао набрал 29 очков в 16 матчах и расположился на четвёртой строчке.
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