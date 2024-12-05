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Ван дер Варт объяснил, почему не считает Холанда нападающим мирового уровня

Ван дер Варт объяснил, почему не считает Холанда нападающим мирового уровня
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Если убрать его скорость, Эрлинг Холанд становится обычным игроком. В плане техники он недостаточно хорош, и это проходит, когда «Манчестер Сити» в форме, но не когда у них проблемы. Мне кажется, ему не хватает чего-то, что есть у топовых нападающих. За это мнение меня могут раскритиковать, но я не вижу его на одном уровне с лучшими нападающими, с которыми я играл. «Манчестер Сити» сейчас нуждается в Холанде, но где он? Вот почему он не входит в ту избранную группу нападающих мирового класса», — приводит слова ван дер Варта Goal.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и одну результативную передачу.

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