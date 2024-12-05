Ван дер Варт объяснил, почему не считает Холанда нападающим мирового уровня

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Если убрать его скорость, Эрлинг Холанд становится обычным игроком. В плане техники он недостаточно хорош, и это проходит, когда «Манчестер Сити» в форме, но не когда у них проблемы. Мне кажется, ему не хватает чего-то, что есть у топовых нападающих. За это мнение меня могут раскритиковать, но я не вижу его на одном уровне с лучшими нападающими, с которыми я играл. «Манчестер Сити» сейчас нуждается в Холанде, но где он? Вот почему он не входит в ту избранную группу нападающих мирового класса», — приводит слова ван дер Варта Goal.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и одну результативную передачу.

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