«Реал» повторил клубный антирекорд последних пяти сезонов

Мадридский «Реал» проиграл «Атлетику» из Бильбао в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой бискайцев со счётом 2:1. Таким образом, «сливочные» проиграли пятый матч в сезоне-2024/2025.

Как сообщает Opta Sport, «Королевский клуб» повторил клубный антирекорд последних пяти сезонов по количеству поражений за первую половину футбольного года при Карло Анчелотти. В предыдущий раз пять поражений за такой же срок было в сезоне-2020/2021.

Напомним, ранее «сливочные» уступили «Ливерпулю» (0:2), «Милану» (1:3), «Барселоне» (0:4) и «Лиллю» (0:1).

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками.

Материалы по теме Вратарь «Атлетика» прокомментировал отражённый пенальти от Мбаппе в матче с «Реалом»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: