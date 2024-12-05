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«Реал» повторил клубный антирекорд последних пяти сезонов

«Реал» повторил клубный антирекорд последних пяти сезонов
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Мадридский «Реал» проиграл «Атлетику» из Бильбао в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась победой бискайцев со счётом 2:1. Таким образом, «сливочные» проиграли пятый матч в сезоне-2024/2025.

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

Как сообщает Opta Sport, «Королевский клуб» повторил клубный антирекорд последних пяти сезонов по количеству поражений за первую половину футбольного года при Карло Анчелотти. В предыдущий раз пять поражений за такой же срок было в сезоне-2020/2021.

Напомним, ранее «сливочные» уступили «Ливерпулю» (0:2), «Милану» (1:3), «Барселоне» (0:4) и «Лиллю» (0:1).

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками.

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