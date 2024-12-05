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Интернасьонал – Ботафого, результат матча 5 декабря 2024, счет 0:1, 37-й тур бразильской Серии А

«Ботафого» победил «Интернасьонал» и лидирует в чемпионате Бразилии за тур до финиша
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В матче 37-го тура бразильской Серии А «Ботафого» обыграл на выезде со счётом 1:0 «Интернасьонал» из Порту-Алегри. Эта победа максимально приблизила клуб из Рио-де-Жанейро к национальному чемпионскому титулу.

Бразилия - Серия А . 37-й тур
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Интернасьонал
Порту-Алегри
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро
0:1 Саварино – 5'    

Единственный гол на пятой минуте встречи забил венесуэльский полузащитник «Ботафого» Джефферсон Саварино.

В параллельном матче «Палмейрас» переиграл на выезде «Крузейро» со счётом 2:1. За тур до финиша национального чемпионата «Ботафого» набрал 76 очков в 37 матчах, «Палмейрас» — 73 очка.

Ранее «Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финале со счётом 3:1 бразильский «Атлетико Минейро».

Календарь бразильской Серии А
Турнирная таблица бразильской Серии А

Видео: «Ботафого» выбил «Палмейрас» из Кубка Либертадорес

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