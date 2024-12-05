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«Ботафого» победил «Интернасьонал» и лидирует в чемпионате Бразилии за тур до финиша

В матче 37-го тура бразильской Серии А «Ботафого» обыграл на выезде со счётом 1:0 «Интернасьонал» из Порту-Алегри. Эта победа максимально приблизила клуб из Рио-де-Жанейро к национальному чемпионскому титулу.

Единственный гол на пятой минуте встречи забил венесуэльский полузащитник «Ботафого» Джефферсон Саварино.

В параллельном матче «Палмейрас» переиграл на выезде «Крузейро» со счётом 2:1. За тур до финиша национального чемпионата «Ботафого» набрал 76 очков в 37 матчах, «Палмейрас» — 73 очка.

Ранее «Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финале со счётом 3:1 бразильский «Атлетико Минейро».

Видео: «Ботафого» выбил «Палмейрас» из Кубка Либертадорес