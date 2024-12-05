Де Брёйне оценил игру «Ман Сити» в матче с «Ноттингемом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал игру своей команды в матче 14-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест». Встреча закончилась победой «горожан» со счётом 3:0.

«Товарищи по команде хотят видеть ещё больше моего участия в матчах? Это был трудный период для команды — и, возможно, все рассчитывают на нас, более старших и более опытных игроков. Я думаю, что сегодня мы справились с возложенной на нас ответственностью! Я допустил пару ошибок в первой половине матча, однако Джек Грилиш действительно хорошо контролировал мяч и помогал создавать моменты! Бернарду — тоже сыграл здорово, как и Илкай Гюндоган!» — приводит слова де Брёйне Diario AS.

Напомним, первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 31-й минуте Кевин Де Брёйне удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер Жереми Доку забил третий мяч «горожан».