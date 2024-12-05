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Де Брёйне оценил игру «Ман Сити» в матче с «Ноттингемом»

Де Брёйне оценил игру «Ман Сити» в матче с «Ноттингемом»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал игру своей команды в матче 14-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест». Встреча закончилась победой «горожан» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Б. Силва – 8'     2:0 Де Брёйне – 31'     3:0 Доку – 57'    

«Товарищи по команде хотят видеть ещё больше моего участия в матчах? Это был трудный период для команды — и, возможно, все рассчитывают на нас, более старших и более опытных игроков. Я думаю, что сегодня мы справились с возложенной на нас ответственностью! Я допустил пару ошибок в первой половине матча, однако Джек Грилиш действительно хорошо контролировал мяч и помогал создавать моменты! Бернарду — тоже сыграл здорово, как и Илкай Гюндоган!» — приводит слова де Брёйне Diario AS.

Напомним, первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 31-й минуте Кевин Де Брёйне удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер Жереми Доку забил третий мяч «горожан».

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