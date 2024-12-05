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Алдонин высказался об оценке Файзуллаева в € 15 млн при возможном переходе в «Монако»

Алдонин высказался об оценке Файзуллаева в € 15 млн при возможном переходе в «Монако»
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил размер возможной трансферной компенсации за 21-летнего узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева в случае его трансфера в «Монако».

— В СМИ называют сумму в 15 миллионов евро, которые «Монако» готов предложить ЦСКА за Аббоса. Это нормальная стоимость?
— Эти цифры вполне хорошие. Тут надо понимать, за какие деньги ЦСКА его купил. Я не знаю этих подробностей. Но сумма очень даже приличная. Она не огромная, но вполне адекватная, — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации, по данным аналитического сервиса Transfermarkt, составила € 500 тыс. Сейчас сервис оценивает трансферную стоимость игрока в € 6 млн.

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