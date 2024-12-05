Евгений Алдонин оценил последствия возможного ухода Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, как отразится на игре ЦСКА возможный уход из команды 21-летнего узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева.

«Это один из лидеров ЦСКА, а с атакой у команды и сейчас, мягко говоря, не всё благополучно. Уход Файзуллаева стал бы большой потерей для армейцев в данный момент. А если переход отсрочить на лето, тогда можно будет подыскать ему хорошую замену. Понятно, что в любом случае сделать это будет сложно, учитывая ситуацию в геополитике. Конечно, не хотелось бы терять Файзуллаева, но с другой стороны, это его карьера, его шанс зацепиться за серьезную команду, за более высокий уровень футбола. Если интерес «Монако» на самом деле серьёзный, это уже большое дело», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появлялась информация о трансферном интересе к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву со стороны «Монако». По данным источников, сумма компенсации за переход Файзуллаева со стороны монегасков может составить € 15 млн.

ЦСКА набрал 28 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, забив при этом 27 голов. Файзуллаев в текущем сезоне провёл за красно-синих 22 матча во всех турнирах, забил три гола и выполнил шесть результативных передач.

Видео: Необычные названия футбольных клубов