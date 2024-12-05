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Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времён

Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времён
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в недавнем матче красно-белых с «Краснодаром», который проходил в рамках 17-го тура МИР РПЛ, установил статистическое достижение. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба со ссылкой на телеграм-канал «100 бомбардиров».

По информации источника, коста-риканец стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трёх играх подряд. До этого четырём игрокам: россиянам Игорю Симутенкову, игравшему за московское «Динамо», и Артёму Дзюбе, выступавшему за «Зенит», бразильцу Вагнеру Лаву и Сейду Думбия из Кот-д'Ивуара, игравшим за ЦСКА, — удавалось забить семь голов за три матча.

Напомним, Угальде перешёл в московский «Спартак» в январе 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, забил 15 голов и сделал три результативных передачи.

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