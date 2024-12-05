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Футболист «Вулверхэмптона» оформил два автогола за 23 минуты в матче АПЛ с «Эвертоном»

Футболист «Вулверхэмптона» оформил два автогола за 23 минуты в матче АПЛ с «Эвертоном»
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Центральный защитник «Вулверхэмптона» Крейг Доусон стал автором двух голов в собственные ворота в течение одного тайма выездного матча 14-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:4). Футболист оформил автоголы на 49-й минуте матча при счёте 0:2 для своей команды и на 72-й минуте при счёте 0:3, установив окончательный результат.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Янг – 10'     2:0 Мангала – 33'     3:0 Доусон – 49'     4:0 Доусон – 72'    

34-летний Доусон выступает за «волков» с января 2023 года, в текущем сезоне на его счету 12 матчей в Премьер-лиге и один матч в Кубке лиги без результативных действий.

«Вулверхэмптон» набрал девять очков в 14 матчах АПЛ и находится в таблице на 19-м месте — в зоне вылета, отставая на три очка от спасительной 17-й строчки. В 14 играх «волки» пропустили 36 голов, восемь из которых — в двух последних матчах.

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