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Мартынович: у Дзюбы была личная задача остаться в РПЛ, чтобы побить рекорд Лоськова

Мартынович: у Дзюбы была личная задача остаться в РПЛ, чтобы побить рекорд Лоськова
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Экс-игрок «Рубина», защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Александр Мартынович высказался об уровне игры нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Нисколько не удивлён, что Дзюба конкурентоспособен в РПЛ. Мы все знаем уровень Артёма. Какие вопросы? У меня не было сомнений, что он подпишет контракт с командой РПЛ. У него же была личная задача остаться в Премьер-Лиге, чтобы побить рекорд Лоськова. На него в любом случае был бы большой спрос. Например, позвали бы в «Кайрат», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзюба перешёл в «Акрон» перед началом текущего сезона. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

Полностью интервью с Александром Мартыновичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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