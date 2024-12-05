Мартынович: за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония

Экс-защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о результатах «быков» в текущем сезоне РПЛ.

«Отлично оцениваю результаты «Краснодара» в этом сезоне. Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход. Мы все ждём, когда они шагнут вперёд на одну строчку. Думаю, за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды. Очень ждём, что у «Краснодара» всё получится», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 38 очков в 17 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко неизменному победителю в шести последних сезонах петербургскому «Зениту».

Полностью интервью с Александром Мартыновичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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