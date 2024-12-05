Экс-капитан «Краснодара» Мартынович назвал главную проблему чемпионата Казахстана

Экс-игрок «Краснодара» и «Рубина», защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Александр Мартынович рассказал о проблемах футбола в Казахстане.

«В Казахстане есть пять-шесть команд неплохого уровня. Но самая большая проблема казахстанского футбола — это инфраструктура. В основном стадионы старые. Я уже за столько лет привык к российской инфраструктуре. После чемпионата мира куда ни приедешь — везде хорошие арены и качественные газоны. Играя в футбол, получаешь удовольствие. А в Казахстане с этим есть большие проблемы.

Но стараются улучшать инфраструктуру. В Туране построили небольшой стадион. Читал в местной прессе, что в следующем году хотят реконструировать алма-атинский стадион. В любом случае работа ведётся. В России большой бум был из-за чемпионата мира в 2018 году. Если бы не он, неизвестно, появилось бы в стране столько хороших арен или нет», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полностью интервью с Александром Мартыновичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.