Александр Мартынович: слияние белорусской лиги и РПЛ убьёт наш футбол. Кто там останется?

Центральный защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Александр Мартынович высказался об инициативе слияния белорусского и российского футбола в один чемпионат.

«В плане еврокубков такое слияние станет большой потерей для Беларуси. Но болельщикам намного интереснее будет прийти на матч минского «Динамо» с ЦСКА, «Спартаком» или «Зенитом». Однако это убьёт белорусский футбол. Кто там останется? Лучшие команды перейдут в РПЛ. Тогда на кого ходить и смотреть? В этом смысле объединение — плохое решение. В любом случае в стране должен быть свой футбол. Я считаю, что белорусским футболистам нужно стремиться в РПЛ или европейские чемпионаты, но команды должны оставаться в чемпионате страны», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полностью интервью с Александром Мартыновичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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