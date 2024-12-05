Мартынович: 16-летний парень из «Кайрата» уехал на просмотр в «Челси»

Экс-игрок «Рубина», защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Александр Мартынович высказался о сложности для игроков казахстанского чемпионата уехать играть в европейские клубы.

«Не так давно в «Ахмат» уехал Самородов. Я только приехал в Казахстан, а он уже был на низком старте. В национальной лиге Самородов выглядел довольно неплохо. Оразов ещё уехал в датский клуб. Есть много молодых ребят. Из российского чемпионата очень тяжело куда-то уехать, хотя он посильнее местного. Но из Казахстана ещё сложнее, несмотря на еврокубки. Селекционеры вряд ли смотрят казахстанский чемпионат и кого-то ведут. Если кого-то заметят на уровне сборной или еврокубков — приедут и будут смотреть. Но в этом плане очень тяжело на что-то рассчитывать. Ты должен очень ярко себя проявлять.

У нас в «Кайрате» есть 16-летний парень Дастан Сатпаев. На своём уровне забил кучу голов и очень ярко выглядит. Сейчас поехал на просмотр в «Челси». Так что молодёжь есть, и всё зависит от неё», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полностью интервью с Александром Мартыновичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.