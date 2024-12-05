Экс-капитан «Краснодара» объяснил своё возвращение в сборную Беларуси спустя четыре года

Экс-игрок «Краснодара» и «Рубина», защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Александр Мартынович рассказал, почему решил вернуться в национальную команду.

«Четыре года назад я сам принял такое решение. Я пришёл к руководителю Федерации футбола Беларуси, поговорил с тренером сборной, сказал, что хочу сосредоточиться на играх за клуб, а со сборной пока повременить. Мне отметили: «Саш, проблем нет. Всё хорошо». Но в сборную пришёл новый тренер, испанец, который связался со мной. Он сказал, что ему нужна помощь, и я согласился. Мы договорились, что я съезжу в сборную на этот цикл Лиги наций, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полностью интервью с Александром Мартыновичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.