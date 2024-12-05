Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Краснодара» объяснил своё возвращение в сборную Беларуси спустя четыре года

Экс-капитан «Краснодара» объяснил своё возвращение в сборную Беларуси спустя четыре года
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Краснодара» и «Рубина», защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Александр Мартынович рассказал, почему решил вернуться в национальную команду.

«Четыре года назад я сам принял такое решение. Я пришёл к руководителю Федерации футбола Беларуси, поговорил с тренером сборной, сказал, что хочу сосредоточиться на играх за клуб, а со сборной пока повременить. Мне отметили: «Саш, проблем нет. Всё хорошо». Но в сборную пришёл новый тренер, испанец, который связался со мной. Он сказал, что ему нужна помощь, и я согласился. Мы договорились, что я съезжу в сборную на этот цикл Лиги наций, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полностью интервью с Александром Мартыновичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Александр Мартынович: слияние белорусской лиги и РПЛ убьёт наш футбол. Кто там останется?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android