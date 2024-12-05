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Стала известна позиция «Ливерпуля» в отношении контракта Салаха

Стала известна позиция «Ливерпуля» в отношении контракта Салаха
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот надеется, что руководство клуба сможет убедить своего лучшего бомбардира Мохамеда Салаха остаться в команде и подписать новый контракт.

«Каждый раз Салах использует свой шанс и забивает гол. Мы надеемся и ожидаем, что он сможет продолжать играть в команде в том же духе ещё долго. Он сделал для нас много особенного», — приводит слова Слота Goal.com.

Напомним, действующее соглашение египтянина с клубом рассчитано до конца лета 2025 года. Ранее игрок заявил, что не получал предложений от руководства «Ливерпуля».

В текущем сезоне Салах провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

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