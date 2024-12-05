Заур Тедеев рассказал о своём отношении к поражениям «Акрона»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как относится к неудачным матчам своей команды.

«Нужно извлечь правильные моменты даже из тех матчей, которые были проиграны. Было достаточно хороших моментов. Мы их возьмём на вооружение для психологической устойчивости. Надеюсь, что будет лучше», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Новичок РПЛ тольяттинский «Акрон» в 17 матчах чемпионата России набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице девятое место. При этом команда Заура Тедеева потерпела восемь поражений, пять из которых — с разницей в три мяча и более.

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