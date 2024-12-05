Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заур Тедеев рассказал о своём отношении к поражениям «Акрона»

Заур Тедеев рассказал о своём отношении к поражениям «Акрона»
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как относится к неудачным матчам своей команды.

«Нужно извлечь правильные моменты даже из тех матчей, которые были проиграны. Было достаточно хороших моментов. Мы их возьмём на вооружение для психологической устойчивости. Надеюсь, что будет лучше», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Новичок РПЛ тольяттинский «Акрон» в 17 матчах чемпионата России набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице девятое место. При этом команда Заура Тедеева потерпела восемь поражений, пять из которых — с разницей в три мяча и более.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Главные футбольные дерби России

Материалы по теме
Тренер «Акрона» Тедеев дал оценку своей команде за первую часть сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android