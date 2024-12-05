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Ещё 12 членов РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента, теперь их 24

Ещё 12 членов РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента, теперь их 24
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Документы о выдвижении действующего руководителя РФС Александра Дюкова на пост президента РФС направили 24 члена организации. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Помимо 12 членов РФС, ранее направивших документы, по состоянию на 4 декабря кандидатуру Александра Дюкова официально выдвинули ещё 12 организаций:

Региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Башкортостан»;
Межрегиональная общественная организация «Федерация футбола «Золотое кольцо;
Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола»;
Межрегиональная общественная организация «Союз Федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»;
Дагестанская региональная общественная организация «Федерация футбола»;
Региональная общественная организация «Федерация футбола Кабардино-Балкарской республики»;
Региональная общественная организация «Федерация футбола Чеченской республики»;
Межрегиональная общественная организация «Дальневосточный футбольный союз»;
Региональная общественная организация «Федерация футбола РСО-Алания»;
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола Республики Адыгея»;
Общественная организация «Краснодарская краевая федерация футбола»;
Ассоциация футбольный клуб «Факел».

Выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС пройдут на внеочередной конференции 2 февраля 2025 года.

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