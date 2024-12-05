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Александр Елагин поделился впечатлениями от матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Александр Елагин поделился впечатлениями от матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

«Арсенал» побил «МЮ» прежде всего за счёт фантастического исполнения угловых. До первого голевого корнера — шаткое равновесие. Но убийственные угловые плюс сейв Райи в критической точке матча — всё это перевесило в пользу «канониров».

Мне понравился «МЮ» Аморима, именно так — «МЮ» Аморима». «МЮ» тен Хага, думается, был бы бит ещё до перерыва. Отличная подстраховка гостей вкупе с жёстким прессингом, прежде всего в середине поля, сводили на нет все попытки «Арсенала» пробиться к воротам Онана. Если так пойдёт дальше, а именно игроки всецело поверят португальцу и впрягутся по максимуму, «МЮ» выйдет из кризиса быстрее, чем мы думаем.

По «Арсеналу»: всё же не хватает ему острого форварда. Найди такового — «Артета и К» станет главным претендентом на титул. А так — один из… Но тренерский штаб у Артеты очень перспективный — творческий, ищущий», — написал Елагин в телеграм-канале.

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