Александр Елагин поделился впечатлениями от матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Арсенал» побил «МЮ» прежде всего за счёт фантастического исполнения угловых. До первого голевого корнера — шаткое равновесие. Но убийственные угловые плюс сейв Райи в критической точке матча — всё это перевесило в пользу «канониров».

Мне понравился «МЮ» Аморима, именно так — «МЮ» Аморима». «МЮ» тен Хага, думается, был бы бит ещё до перерыва. Отличная подстраховка гостей вкупе с жёстким прессингом, прежде всего в середине поля, сводили на нет все попытки «Арсенала» пробиться к воротам Онана. Если так пойдёт дальше, а именно игроки всецело поверят португальцу и впрягутся по максимуму, «МЮ» выйдет из кризиса быстрее, чем мы думаем.

По «Арсеналу»: всё же не хватает ему острого форварда. Найди такового — «Артета и К» станет главным претендентом на титул. А так — один из… Но тренерский штаб у Артеты очень перспективный — творческий, ищущий», — написал Елагин в телеграм-канале.