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Палата по разрешению споров РФС взыскала задолженность с «Алании» по трансферу «Зениту»

Палата по разрешению споров РФС взыскала задолженность с «Алании» по трансферу «Зениту»
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Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление санкт-петербургского «Зенита» в отношении владикавказской «Алании» по трансферному долгу.

«Удовлетворить заявление ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в отношении ФК «Алания» (Владикавказ) о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Ильи Москаленчика с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Алания» выплатить ФК «Зенит» пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста.

Применить к ФК «Алания» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объёме», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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