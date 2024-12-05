Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долга игроку

РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долга игроку
Аудио-версия:
Комментарии

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление защитника Амира Мохаммада в отношении подмосковных «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта.

«Удовлетворить заявление Мохаммада Амира Хамаюни в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Мохаммадом Амиром Хамаюни, установленных настоящим решением», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
Палата по разрешению споров РФС взыскала задолженность с «Алании» по трансферу «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android