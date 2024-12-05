РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долга игроку

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление защитника Амира Мохаммада в отношении подмосковных «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта.

«Удовлетворить заявление Мохаммада Амира Хамаюни в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Мохаммадом Амиром Хамаюни, установленных настоящим решением», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.