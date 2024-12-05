Слот — о 3:3 с «Ньюкаслом»: «Ливерпуль» потерял два очка

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:3).

«Во втором тайме, сравняв счёт, мы были великолепны. Наши парни создали много возможностей, много хороших моментов. Но мы пропустили на последних минутах, что обидно. «Ливерпуль» потерял два очка в этой игре», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоялся накануне, 4 декабря. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч закончился со счётом 3:3. «Ливерпуль» набрал 35 очков в 14 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.