Слот — о 3:3 с «Ньюкаслом»: «Ливерпуль» потерял два очка
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:3).
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Исак – 35' 1:1 Джонс – 50' 2:1 Гордон – 62' 2:2 Салах – 68' 2:3 Салах – 83' 3:3 Шер – 90'
«Во втором тайме, сравняв счёт, мы были великолепны. Наши парни создали много возможностей, много хороших моментов. Но мы пропустили на последних минутах, что обидно. «Ливерпуль» потерял два очка в этой игре», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».
Матч между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоялся накануне, 4 декабря. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч закончился со счётом 3:3. «Ливерпуль» набрал 35 очков в 14 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.
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