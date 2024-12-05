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Станислав Черчесов высказался о словах губернатора Самарской области Федорищева

Станислав Черчесов высказался о словах губернатора Самарской области Федорищева
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Главный тренер сборной Казахстана, известный российский специалист Станислав Черчесов высказался о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

«Я видел заявление губернатора Самарской области Федорищева. Но не знаю, о чём оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлён этим. Он губернатор — знает, о чём говорит. Дождёмся, чем это закончится», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.

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