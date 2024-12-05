Ловчев: губернаторы приходят и уходят, а «Крылья Советов» существуют

Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Думаю, что о коррупции громко сказано. Но если люди из футбольного клуба приходят и сообщают, что задолжали кому-то деньги, то с этим надо разбираться. Другое дело, что губернатор — государственный человек. Если ты заявил, а потом говоришь, что у тебя нет доказательств, то я тоже сейчас сделаю заявление: «Всё окружение губернатора берёт взятки, но у меня нет оснований об этом говорить, я где-то слышал». Это точно такое же заявление.

Хорошо, что губернатор в это влез. Теперь будут разбираться, но надо довести дело до конца. Не думаю, что это попытка слить «Крылья Советов». Губернаторы приходят и уходят, а «Крылья Советов» существуют», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал факты по заявлению о судействе в правоохранительные органы.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 17 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 39 очков. В ближайшем туре чемпионата России самарцы на выезде сыграют с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 7 декабря. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.