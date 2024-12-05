Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов прокомментировал результаты нынешнего сезона РПЛ

Черчесов прокомментировал результаты нынешнего сезона РПЛ
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о текущем сезоне чемпионата России.

«Меня ничего не удивляет в нынешнем сезоне РПЛ. Первая часть чемпионата заканчивается. Видно, что ни одна команда не проходит без спадов. Это не только у нас, но и во всём мире. Кто-то начал хорошо, кто-то в середине добавил, кто-то, наоборот, в конце.

Перерыв большой. В этом перерыве может многое поменяться: в плане трансферов, подготовки. История показывает, что те, кто были хороши сейчас, могут быть не очень потом. Или наоборот. У меня нет фаворита в РПЛ. Я занят и концентрируюсь на своей работе», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Сборная 17-го тура РПЛ. Доминация «Спартака», покорители «Зенита» и защитники-бомбардиры
Сборная 17-го тура РПЛ. Доминация «Спартака», покорители «Зенита» и защитники-бомбардиры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android