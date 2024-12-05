Александр Елагин оценил перспективы «Челси» в текущем сезоне АПЛ

Российский комментатор Александр Елагин высказался о перспективах «Челси» в текущем сезоне чемпионата Англии. В среду, 4 декабря, лондонцы обыграли «Саутгемптон» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги со счётом 5:1.

«По поводу Челси — только положительные эмоции (вы знаете мою слабость — Палмер! — это супербонус, чумовая удача в селекции). У меня постепенно выкристаллизовывается мнение (это как резкость наводить в бинокле), что «синие» становятся «незаметными» претендентами на титул. Если они пройдут Boxing Day без особых потерь, мы с вами будем свидетелями небывалой по напряжению концовки чемпионата...» — написал Елагин в телеграм-канале.