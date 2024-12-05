Александр Елагин оценил перспективы «Челси» в текущем сезоне АПЛ
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о перспективах «Челси» в текущем сезоне чемпионата Англии. В среду, 4 декабря, лондонцы обыграли «Саутгемптон» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги со счётом 5:1.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Дисаси – 7' 1:1 Арибо – 11' 1:2 Нкунку – 17' 1:3 Мадуэке – 34' 1:4 Палмер – 76' 1:5 Санчо – 87'
Удаления: Стивенс – 39' / нет
«По поводу Челси — только положительные эмоции (вы знаете мою слабость — Палмер! — это супербонус, чумовая удача в селекции). У меня постепенно выкристаллизовывается мнение (это как резкость наводить в бинокле), что «синие» становятся «незаметными» претендентами на титул. Если они пройдут Boxing Day без особых потерь, мы с вами будем свидетелями небывалой по напряжению концовки чемпионата...» — написал Елагин в телеграм-канале.
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