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Александр Елагин оценил перспективы «Челси» в текущем сезоне АПЛ

Александр Елагин оценил перспективы «Челси» в текущем сезоне АПЛ
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о перспективах «Челси» в текущем сезоне чемпионата Англии. В среду, 4 декабря, лондонцы обыграли «Саутгемптон» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги со счётом 5:1.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Дисаси – 7'     1:1 Арибо – 11'     1:2 Нкунку – 17'     1:3 Мадуэке – 34'     1:4 Палмер – 76'     1:5 Санчо – 87'    
Удаления: Стивенс – 39' / нет

«По поводу Челси — только положительные эмоции (вы знаете мою слабость — Палмер! — это супербонус, чумовая удача в селекции). У меня постепенно выкристаллизовывается мнение (это как резкость наводить в бинокле), что «синие» становятся «незаметными» претендентами на титул. Если они пройдут Boxing Day без особых потерь, мы с вами будем свидетелями небывалой по напряжению концовки чемпионата...» — написал Елагин в телеграм-канале.

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