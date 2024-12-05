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В «Тоттенхэме» ответили на вопрос о подписании нового форварда

В «Тоттенхэме» ответили на вопрос о подписании нового форварда
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос о необходимости подписания нового нападающего. Он заявил, что в ближайшее время «шпорам» нужно усилить переднюю линию.

«Нужно ли «Тоттенхэму» подписание нового нападающего? Нет сомнений, что в ближайшие пару трансферных окон нам нужно усиление атакующей линии. Это то, о чём мы знаем и что нам нужно планировать», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, «Тоттенхэм» идёт на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Лондонский коллектив набрал 20 очков в 13 матчах чемпионата.

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