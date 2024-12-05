Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Кин: игра Рашфорда шокирует

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда за игру в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Вот что я вам скажу, если вы не заметили… Рашфорд был на поле! Его игра в целом шокирует. Посмотрите на удар головой, что это? «Манчестер Юнайтед» в любом случае ничего не заслужил в этом матче. Они были никчёмны», — приводит слова Кина британское онлайн-издание Mirror.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоялся накануне, 4 декабря. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой «канониров» со счётом 2:0. На данный момент лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 14 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 19 очков.