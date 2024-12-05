Станислав Черчесов оценил игру «Спартака» в последних матчах

Главный тренер сборной Казахстана, известный российский специалист Станислав Черчесов оценил игру московского «Спартака» в последних матчах РПЛ нынешнего сезона.

«Много игр «Спартака» не видел. Но видел отрезки, видел результат. В последних матчах «Спартак» показывает хороший футбол», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.