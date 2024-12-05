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Главный тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

«Очень рад. Это особенный вечер, мы празднуем 100 матчей на этом невероятном стадионе в игре с соперником, с которым такая богатая история взаимоотношений. То, как мы выступали, особенно после некоторых изменений во втором тайме, и то, насколько мы доминировали, насколько были убедительны, ни разу не пропустили, если не считать сейва Давида после очень небрежного аута, — всё это говорит о многом положительном», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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