Главный тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

«Очень рад. Это особенный вечер, мы празднуем 100 матчей на этом невероятном стадионе в игре с соперником, с которым такая богатая история взаимоотношений. То, как мы выступали, особенно после некоторых изменений во втором тайме, и то, насколько мы доминировали, насколько были убедительны, ни разу не пропустили, если не считать сейва Давида после очень небрежного аута, — всё это говорит о многом положительном», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».